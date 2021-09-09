Ночью в четверг, 9 сентября, на Международной космической станции (МКС) в российском модуле "Звезда", где ранее обнаружили несколько трещин, сработала пожарная сигнализация. По словам экипажа, это произошло из-за дыма и запаха от сгоревшего пластика.

Об этом свидетельствует информация из переговоров экипажа станции с Землей, видео транслирует NASA в Youtube.

Космонавт Олег Новицкий около 05:00 в четверг передал подмосковному Центру управления полетами информацию о сработавшей сигнализации и о том, что экипаж видит дым и чувствует запах в российском модуле.

Другой астронавт добавил, что запах сгоревшего пластика проник с российского на американский сегмент станции. Также он добавил, что это произошло из-за плохо работающей вентиляции.

По словам космонавтов, на российском модуле не нашли источник дыма.

Между тем, по словам экипажа, позже спецустройства показали наличие вредных веществ в модуле "Звезда" в той части, где находится медицинский шкаф. После случившегося экипаж включил систему удаления вредных примесей из атмосферы станции.

В настоящее время на станции работает 65-я экспедиция в составе двух россиян, трех американцев, японца и француза.

Ранее мы рассказывали, что в августе самый старый модуль МКС "Заря" начал покрываться трещинами.

Между тем, в конце июля на Международной космической станции произошла нештатная ситуация. Там произвольно включились двигатели недавно пристыкованного модуля "Наука". Из-за этого станция начала бесконтрольно вращаться.