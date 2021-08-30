На Международной космической станции (МКС), использование которой является рискованным в связи со старением оборудования, обнаружили несколько несквозных трещин в первом и самом старом модуле станции "Заря".

Об этом со ссылкой на главу полета российского сегмента МКС, космонавта Владимира Соловьева, сообщает "РИА Новости" в понедельник, 30 августа.

Он считает, что через некоторое время обнаруженные в "Заре" трещины начнут расползаться.

Напомним, в прошлом году космонавты доложили, что в корпусе российского модуля выявили около десяти трещин модуле "Звезда", из-за которых и происходила утечка воздуха. После этого в РФ заявили что это могло случиться из-за неблагоприятного влияния космических аппаратов США и Европы.

Между тем, в конце июля на Международной космической станции произошла нештатная ситуация. Там произвольно включились двигатели недавно пристыкованного модуля "Наука". Из-за этого станция начала бесконтрольно вращаться.

Директор российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, комментируя инцидент, говорил, что его спровоцировала эйфория и расслабленность сотрудников в Центре управления полетами.

Мы показывали первое видео интерьера российского космического модуля "Наука".