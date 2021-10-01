В Киеве, где недавно во время пожара в многоэтажке погибла женщина, сгорел еще один частный дом. Трагедия произошла на Русановских садах. В результате пожара погиб мужчина - он сгорел заживо в собственном доме.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем Телеграмм-канале.

По данным паблика, происшествие произошло вечером 30 сентября на улице Садовой.

По предварительным данным, в доме выключилось электроснабжение. После этого мужчина пошел включать его в щитовой. После того, как он это сделал и начался пожар.

Мужчина успел покинуть дом, а его супругу вытащили спасатели. Она получила ожоги. Сейчас женщина находится в больнице.

При этом, не все успели покинуть дом. Там остался 43-летний сын пожилых супругов. По словам свидетелей, он погиб страшной смертью - сгорел заживо.

Спасатели ликвидировали очаг возгорания. На месте работают правоохранители.

Ранее мы рассказывали, что в Черниговской области сгорел дом. Причиной трагедии стало курение одного из мужчин в постели. В результате, три человека погибли.

Также рассказывали, как летом в Харькове загорелась многоэтажка. О пострадавших и жертвах не известно.