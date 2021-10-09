В Петроградском районе Петербурга произошел пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали 100 человек из горящего здания.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в субботу, 9 октября.

В субботу, 9 октября, в шестиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда на площади 600 кв.метров, позднее площадь пожара выросла до 800 кв.метров. Пожару присвоен третий ранг опасности.

Ранее "Страна" сообщала, что в Белой Церкви произошел пожар в больнице. Есть пострадавший, 13 пациентов эвакуировали. В палате на втором этаже случилось короткое замыкание электрообогревателя, после чего вспыхнул огонь. В результате ЧП пострадал пациент 1945 года рождения. Вместе с медицинским персоналом спасатели провели эвакуацию тринадцати больных.

Также мы информировали, что в Киеве произошел пожар в гимназии, возгорание началось в столовой учебного заведения. В результате пожара пришлось эвакуировать 1500 детей. К прибытию спасателей администрация учебного заведения уже эвакуировала учеников и персонал гимназии. Подростки снимали пожар на камеру и радовались неожиданному перерыву в занятиях.