В среду, 6 октября, в Балаклее Харьковской области, где в 2017- 2018 годах взорвались боеприпасы на территории артиллерийских складов, вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщили в Государственный службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, огонь охватил более 4,5 га открытой территории. Существовала угроза распространения пожара на жилой сектор и другие важные объекты.

К месту происшествия были направлены три отделения службы спасения на автоцистернах. Как утверждают в ГСЧС, по состоянию на 14:20 пожар удалось локализовать. Впрочем, его ликвидация продолжается.

Причины возгорания также пока не установлены.

Напомним, 23 марта 2017 года ночью на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. По данным военной прокуратуры, причиной пожара стала диверсия.

Позже, в 2019 году в Балаклее, которая уже пострадала от серии мощных взрывов в 2017 году, вновь произошло ЧП в районе военных арсеналов.