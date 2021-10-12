Утром во вторник, 12 октября, в центре Киева произошел масштабный пожар. Загорелась крыша многоквартирного дома в районе Майдана Независимости, на пересечении улиц Михайловской и Костельной.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Информация о пожаре появилась около 08:00. На место ЧП прибыли спасатели. Для техники ГСЧС места немного, этим объясняется сложность в тушении пожара.

По информации очевидцев, дом, у которого загорелась крыша, расположен на улице Костельной, 2в. Кроме того, свидетели ЧП сообщают, что в связи с ликвидацией пламени движение по улице перекрыто в оба направления.

По информации спасателей, к 08:14 пожар на площади 200 кв. метров удалось локализовать. Сейчас продолжается его ликвидация, а также эвакуация жителей.

Дым от пожара виден издалека. Фото: Facebook/ dtp.kiev.ua

Напомним, в начале октября в Белой Церкви произошел пожар в больнице, 13 пациентов эвакуировали. В результате одна пациентка скончалась, прокуратура завела уголовное дело по факту трагедии.

Также мы писали о том, что 1 октября в Киеве из-за пожара в гимназии пришлось эвакуировать 1500 детей, ученики обрадовались неожиданному отдыху. Инцидент произошел в Дарницком районе столицы, на улице Княжий затон, 12а.