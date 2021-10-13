В ночь с 12 на 13 октября в Голосеевском районе Киева произошел пожар в жилом многоэтажном доме. В результате погиб 80-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Инцидент произошел в доме по адресу проспект Науки, 18. Информация о пожаре появилась около 22:46. По данным спасателей, возгорание возникло из-за стиральной машинки. После этого пламя перекинулось на коридор квартиры.

В 23:07 спасателям удалось локализовать пожар на площади 5 кв. м, а в 23:12 - ликвидировать. В ходе тушения огня в квартире обнаружили труп мужчины. Он, по информации спасателей, был в лежачем положении в направлении движения к выходу из квартиры.

Окончательную причину пожара и обстоятельства смерти пенсионера установят правоохранители.

Напомним, "Страна" писала о том, как под Николаевом пожар в частном доме унес жизни трех человек. При этом когда спасатели прибыли на место происшествия, огня уже не было.

также мы рассказывали о том, что вчера в центре Киева пылал многоквартирный дом, спасатели эвакуировали жильцов. Оказалось, что горит крыша жилого дома на улице Костельной.