Вчера вечером, 29 сентября , в Киеве произошло огненное ЧП. В Оболонском районе столицы произошел мощный взрыв на трансформаторной подстанции, после чего она загорелась.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины в сети.

"В 20:26 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре по пр. Оболонскому, 14-Б в Оболонском районе столицы. На место происшествия были направлены пожарные 25-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место было установлено, что горит трансформаторная подстанция. Спасатели провели оперативное боевое развертывание и вызвали на место бригаду электриков для отключения напряжения и получения допуска на тушение.

Лишь в 21:13 бригадой ДТЭК "Киевские электросети" был предоставлен допуск на тушение пожара и уже в 21:25 пожар был локализован на площади 10 кв.м. и в 21:45 ликвидирован. В ходе тушения и разведки пожарными было эвакуировано 6 автомобилей. На месте происшествия привлекались 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Причину пожара будет устанавливать следствие", - рассказали спасатели.

Очевидцы огненного ЧП утверждают, что сначала раздался сильный взрыв, а потом подстанция вспыхнула.

А в компании "ДТЭК Киевские электросети" уточнили, что в результате пожара на трансформаторной подстанции без света остались восемь домов.

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