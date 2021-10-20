Россия увеличит поставки газа в Европу, как только Москва получит от властей ЕС разрешение на запуск газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к "Газпрому" и Кремлю источники.

Власти РФ, по данным источников Bloomberg, пойдут на увеличение поставок лишь тогда, когда будут иметь гарантии запуска трубопровода.

При этом источники заявили, что в случае положительного решения дополнительные объемы газа пойдут в обход Украины.

Напомним, первая нитка газопровода "Северный поток-2" уже заполнена техническим газом, продолжается подготовка второй нитки.

Но "СП-2" необходима сертификация, которая пока непонятно когда будет завершена. Плюс к тому вокруг газопровода все сложно в США, где Конгресс давит на администрацию Байдена с требованием ввести санкций против трубопровода.

И необходимость получать дополнительные объемы российского газа может стать для европейцев мощным аргументом ускорить процесс сертификации "Северного потока-2".

Напомним, в США решили не накладывать санкции на компанию Германии, которая занимается эксплуатацией трубопровода.

После этого США и Германия объявили о сделке, разрешающей их давние разногласия по поводу российского газопровода "Северный поток - 2". Кроме прочего, сделка предусматривает создание специального фонда для развития энергонезависимости Украины а также продление транзита российского газа через территорию страны до 10 лет.

Между тем, более месяца назад российская компания "Газпром" заявила, что строительство газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря полностью завершено.

Также сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена. Он обвинил его в том, что Россия находится в шаге от полноценного запуска газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, ранее "Страна" подробно разбиралась, запустят ли "Северный поток - 2" в ближайшее время и собьет ли это цены на газ - в Европе и Украине, которые бьют рекордные показатели.