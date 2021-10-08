Бывший президент США Дональд Трамп вновь обрушился с резкой критикой на нынешнего главу Белого дома и своего главного оппонента Джо Байдена. В этот раз Трамп поставил действующему президенту США в вину то, что Россия находится в шаге от полноценного запуска газопровода "Северный поток-2".

Критика в адрес Джо Байдена прозвучала в эфире телеканала Fox News, как передает РИА "Новости".

"Я закрыл этот трубопровод из России в Европу, а потом пришел Байден, и одна из первых вещей, которую он сделал, - это открыл этот трубопровод. Но зато он закрыл наш трубопровод Keystone XL Pipeline… Он его закрыл и разрешил, вероятно, самый большой в мире - из России в Европу и особенно в Германию", - объявил Дональд Трамп.



Напомним, что после решения США не накладывать санкции на германскую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода Вашингтон и Берлин приняли совместное заявление о том, что будут стремится поддерживать Украину, которая может потерять крупные средства от транзита российского газа после достройки и запуска "Северного потока - 2".

Ранее "Страна" сообщала, что трубопровод "Северный поток-2" начали заполнять газом в ходе испытаний.