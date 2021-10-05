Первая нитка газопровода "Северный поток - 2", укладка которого завершилось в начале сентября, в настоящее время имеет все необходимые разрешения. Она вполне может начать функционировать.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Датское энергетическое агентство (ДЭА).

Как говорится в материале агентства, решение означает, что газ теперь может быть поставлен по одной нитке (нитка В) незамедлительно. Однако для нитки А необходимо выполнить еще несколько требований, чтобы она заработала.

Между тем российская компания "Газпром" сообщила, что с 4 октября уже начался процесс заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы поток достиг объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования.

К слову, после окончания укладки второй нитки трубопровода по дну Балтийского моря тот же Bloomberg предрекал, что транзит газа по "Северному потоку - 2" начнется 1 октября.

Несмотря на готовность магистрали критика в его адрес не утихает. Так, президент Польши Анджей Дуда на Генассамблее ООН в Нью-Йорке раскритиковал Европу из-за завершения строительства газопровода.