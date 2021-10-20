Государства из Евросоюза допускают возможность экстренных совместных закупок газа у РФ. Цель такого шага - гарантии предельно выгодной цены на энергоресурс.

Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники в ЕС.

Издание уточняет, что данная схема может быть эквивалента той, которая использовалась для закупки Евросоюзом вакцин от ковида. Тогда Еврокомиссия вела переговоры от имени всех стран, входящих в объединение, что, по ее оценкам, помогло обеспечить более низкую цену на препараты. Источники издания отметили, что применительно к газу речь идет об одной из тех возможностей, которые обсуждаются европейскими чиновниками.

В опубликованном в понедельник интервью газете El Pais верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что Европе, вероятно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено. Он напомнил, что власти Испании предложили, чтобы переговоры по закупкам газа вели европейские власти от имени государств-членов сообщества, а не каждая страна сама по себе, как это происходит сейчас.

Напомним, что накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прогнозирует, что в течение ближайших нескольких недель в Европейском Союзе, где цена газа снова начала расти, может грянуть энергетический кризис, который может вызвать коллапс.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что РФ удивлена желанием Украины продолжать покупать газ не напрямую, а через реверс. Таким образом страна платит за газ на 20-30% больше.

Тем временем в Киеве перед анонсированным на 23 октября стартом отопительного сезона в жилых домах, тарифы на тепло выросли почти вдвое.