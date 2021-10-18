Телеканал ICTV показывает в интернете полный вариант интервью с Владимиром Зеленским, отрывки из которого уже публиковали. В беседе президент заявил, что некоторые города не получат газ по льготной цене, зафиксированной в меморандуме с "Нафтогазом", и объяснил, почему.

Интервью идет на YouTube.

Зеленский сказал, что регионы и города не увидят голубого топлива по льготной стоимости, если местные власти не выполнят обещанного.

"Это может быть, если те или иные представители местной власти не успеют сделать все шаги, которые они ответственно пообещали и должны исполнить", - туманно заявил Зеленский, не конкретизировав, какие шаги имеет в виду.

Также он добавил, что в отношении некоторых представителей местных властей существуют не только технико-юридические, но и политические препятствия.

То есть фактически президент поставил условие дать газ в обмен на политическую лояльность.

Ранее в том же интервью президент заверял, что Украине хватит газа на отопительный сезон.

Также в нем он впервые прокомментировал скандал со своими офшорами. упомянутыми в "досье Пандоры".