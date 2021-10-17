На въезде в Харьков протестующие перекрыли трассу возле поста полиции, в районе Дробицкого Яра. Люди протестуют против отключения от газоснабжения в некоторых населенных пунктах области. Очевидцы сообщают, что действия привели к образованию огромной пробки из автомобилей.

Видео с протестами обнародовал ряд Telegram-каналов.

Как пишет "Веха", акция перекрытия трассы Харьков-Ростов бессрочная. "Людям так и не подключили газ, хотя обещали, вот они опять и перекрыли, ждут замгубернатора сейчас", - говорится в сообщении.

Водителей просят объезжать мост на ХТЗ через "Первый километр".

Как сообщала "Страна", в Хмельницкой области сельский инвалид пытался сжечь трактор газовщиков, которые незаконно хотели отключить в его доме газ.

Напомним, что аномальная зима, которую обещают жителям северного полушария, может оставить украинцев без света и отопления.