Вице-премьер России Александр Новак заявил, что долгосрочный транзитный контракт РФ с Украиной будет действовать еще три с половиной года. По его словам, о новом соглашении в настоящее время рано вести разговоры.

Об этом Новак сказал в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя", пишет "Интерфакс".

"У нас был заключен контракт до конца 2024 года. Сейчас рано об этом говорить, потому что еще более 3,5 лет до исполнения этого контракта", - сказал он.

Кроме того на форуме Новак встретился со специальным представителем правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом фон Вальдерзее. Он рассказал, что стороны ведут консультации по данному вопросу, однако публично не готов обнародовать детали переговоров.

Напомним, в августе глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон заявил о желании продлить контракт на транзит газа до 2034 года, так как именно лет десять, по его мнению, потребуется Украине для того, чтобы подготовить систему к новым предложениям.

Между тем, днем ранее российский президент также добавил, что РФ готова сохранить контракт на прокачку через ГТС Украины после 2024 года и даже увеличить его, "если будут обеспечены экономические и экологические условия".