На прошлой неделе промышленным потребителям предложили покупать газ по 56 000 гривен за 1000 кубов - почти в семь раз дороже, чем в январе 2021 года. А фьючерсы на ноябрь на бирже TTF достигали исторического максимума в $1450-1700 за куб.

Такие цены убийственны для украинской промышленности, единственной в Европе на 100% закупающей газ по спотовым ценам. Как показал опрос, из-за них почти все предприятия страны станут убыточными.

Опрос проводила Федерация работодателей Украины, в нем участвовали 100 компаний-потребителей природного газа, работающих в 20 отраслях промышленности.

Особое внимание при интервьюировании было уделено отраслям промышленности, в которых к 31 декабря 2020 года доля газа в себестоимости продукции превышала 7%.

Результаты опроса показали, что уже в октябре из-за цены на газ убыточными станут 91% опрошенных компаний. В ноябре их количество может достичь уже катастрофических 96%. И это при том, что при цене газа, которая сложилась в январе-июле, они были прибыльными.

49% респондентов планируют остановить производство или уменьшить его объемы, если цена газа останется на уровне октября или возрастет. Уже в декабре из-за возникновения кассового разрыва, отсутствия кредитования и необходимости предоплаты за природный газ может остановиться подавляющее большинство опрошенных компаний.

90% опрошенных предприятий не имеют технологической возможности замены природного газа на другие энергоресурсы и плана действий в случае прекращения его поставок. И даже то небольшое количество компаний, имеющее альтернативу газу, отмечает, что это лишь временный выход из ситуации.

97% респондентов говорят, что ключевым фактором защиты потребителей от стремительных ценовых колебаний, обеспечения прогнозируемости себестоимости продукции украинской промышленности и ее конкурентоспособности должна стать практика заключения долгосрочных контрактов на поставку природного газа с фиксированной ценой ресурса, как в странах ЕС.

Невозможно строить конкурентную экономику, когда цена на газ для украинских предприятий в 4-5 раз выше, чем для их конкурентов.

Быстрее кризис достигнет пика в энергоемких отраслях, имеющих наибольшую долю энергоресурсов в себестоимости продукции. Это, в частности, химическая, стекольная, керамическая области, сельхозпереработка.

Уже сейчас украинские товаропроизводители вынуждены реагировать на стремительный рост цены на природный газ. Как следствие прокатится волна роста цен на конечную продукцию всех украинских производителей во всех отраслях.

Поэтому в итоге рядовые украинцы будут вынуждены оплатить чрезвычайный рост стоимости газа в конечной стоимости продукции украинских производителей продуктов питания (особенно хлеба, сыра, сахара), лекарств и других товаров, что может создать дополнительную социальную напряженность в обществе. А многие потеряют рабочие места из-за закрытия производственных предприятий.

Уже сейчас можно уверенно говорить, что в случае отсутствия неотложных шагов со стороны власти по стабилизации ситуации с ценой на природный газ для промышленности грядут сокращения работников на предприятиях, закрытие компаний и уменьшение поступлений в бюджеты разных уровней.

Также власти должны разработать действенные механизмы поддержки украинских товаропроизводителей на время энергетического кризиса, в частности, путем предоставления им антикризисных кредитов, уменьшения налогов и тому подобное.

Вместе с тем Украина должна увеличить и сделать приоритетными расходы государства на добычу собственного природного газа, энергомодернизацию и энергосбережению, отметили в федерации.

Ране "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" хочет продавать школам и больницам газ в два раза дороже, чем населению.

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