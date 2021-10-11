В селе Пагурцы Хмельницкого района произошел конфликт между местным жителем и работниками газовой службы, в результате чего селянин попытался поджечь трактор газовиков, которые хотели отключить газоснабжение в его квартире. Выяснилось, что у газовиков не было документов, на основании которых они могли отключать людям газ.

Об этом сообщает спикер Главного управления полиции Винницкой области Анна Олейник в Facebook.

В отделе коммуникации полиции сообщили, что мужчина, вероятно, хотел только напугать газовиков, ведь те приехали отключать газ без документов. Отмечается, что мужчине около 50 лет, у него инвалидность.

Спикер полиции проинформировала, что полицейские, выехавшие на место конфликта, выяснили, что у газовиков не было документов, на основании которых людям могли отключать газ. То есть законных оснований для отключения не было. Соответственно, полицейские запретили газовикам проводить работы по отключению газа пожилым людям. Конфликтную ситуацию решено на месте, газовики уехали. Материальный ущерб нанесен не был.

В подтверждение того, что транспорт не пострадал, в отделе коммуникации полиции показали фото трактора, которое сделали после инцидента. Визуально следов горения заметно не было.

Местный житель в Винницкой области угрожал сжечь трактор газовщиков. Источник: пресс-служба полиции Винницкой области

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