В городе Каменское в Днепропетровской области 15-летняя школьница сожгла сувенирный флажок Украины, сняв об этом видео. За ролик с поджогом девочке грозит 3 года тюрьмы.

Об этом сообщают местные Телегам-каналы.

Так, в сети появилось видео, как школьница из Каменского поджигает зажигалкой сувенирный украинский флажок.

"Это не мой флаг", - со смехом утверждает девочка на видео.

Как передает Телеграм-канал "Политика Страны" правоохранители уже установили ее личность. Как выяснилось, это 15-летняя местная школьница. Полиция открыла уголовное производство по статье "Надругательство над государственными символами".

За содеянное школьнице грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее мы писали о том, что в селе Петрушки Черкасской области злоумышленник сорвал и сжег флаг Украины. Правоохранители завели дело о надругательстве над государственным символом и поймали подозреваемого в правонарушении.

Кроме этого, весной текущего года в Киеве мужчина разорвал флаг Украины, который висел у админздания в парке на улице Грушевского. Ему грозит до трех лет тюрьмы.