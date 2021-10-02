В субботу, 2 октября, в селе Петрово Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие - здесь перевернулся трактор, в прицепе которого ехали пятеро детей. В результате один из них погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

В прицепе находилось пятеро мальчиков. Самому младшему было 9 лет, а самому старшему - 15. В результате 9-летний ребенок получил травмы и умер в машине "Скорой помощи", остальные дети не пострадали.

После того, как произошло ДТП, водитель убежал с места происшествия, полиция устанавливает его местонахождение. Предварительно установили, что он не смог справится с управлением и, когда ехал вдоль склона, съехал с обочины.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве таксист устроил ДТП после просьбы пассажирки повернуть. В результате двое людей попали в больницу.

Также сообщалось, что в Киеве после ДТП загорелось авто, водителя спасти не удалось.