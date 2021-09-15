Ночью в среду, 15 сентября, в Киеве, где недавно в масштабном ДТП столкнулись девять авто, произошла авария с участием таксиста. В результате пострадали пассажиры двух легковых машин.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

По данным паблика, пассажирка сказала таксисту повернуть. В это время две машины ехали в попутном направлении по улице Бойчука: таксист службы "Bolt" в левой полосе и машина "Ford" - в правой.

По словам таксиста, его пассажирка сказала "здесь направо". Тот, не глядя по зеркалам, совершил маневр и въехал в "Ford".

От столкновения машину таксиста развернуло поперек дороги, а другая машина перелетела тротуар, задела клумбу и остановилась у металлической ограды.

В результате, с места аварии госпитализировали пассажирок обеих машин.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве после ДТП загорелось авто. Огонь пытался потушить водитель грузовика, который проезжал мимо. Но огнетушитель не помог – водитель легковушки сгорел заживо.

Также писали, что в Житомирской области в аварии погибли водитель легковушки и его 10-летняя дочь.