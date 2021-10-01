В Бразилии произошло страшное ДТП, в результате которого бревна лесовоза прошли насквозь автобус с пассажирами. По меньшей мере 12 человек погибли в результате аварии. Водитель грузовика скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает местное агентство Prensa Latina.

Трагедия произошла на шоссе недалеко от города Эунаполис, что на северо-востоке страны. По данным полиции, водитель грузовика, перевозившего бревна, не справился с управлением. Машину занесло, в результате чего перевернулся его прицеп. Съехавшие бревна прошили автобус и фургон, которые ехали по встречной полосе.

В результате аварии погибли 12 человек, еще 22 человека ранены, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

При этом, водитель грузовика моментально скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают правоохранители.

Ранее мы рассказывали, что под Николаевом в ДТП погибли четыре человека. На трассе столкнулись микроавтобус и два тяжелых грузовика. В результате ДТП также семь человек получили тяжелые травмы.

Также сообщали, что днем ранее в Карпатах перевернулся автобус с туристами. Причиной ЧП, вероятнее всего стали действия водителя, который не справился с управлением автомобилем. В результате, ранены пять человек.