В Киеве мужчина на электрической инвалидной коляске выехал на дорогу, проехал на запрещающий сигнал светофора и едва не стал виновником ДТП.

Об этом проинформировала страница Dash Cam Ua в Facebook, где выложена запись с видеорегистратора киевлянина - свидетеля произошедшего инцидента.

На видео зафиксировано, что мужчина в электроколяске для людей с инвалидностью движется со скоростью приблизительно 15 км/час, подрезает легковой автомобиль и проезжает на красный свет. Это произошло на перекрестке между Харьковским шоссе и Брацлавской улицей.

В Киеве мужчина в инвалидной коляске едва не стал виновником ДТП. Источник: Dash Cam Ua/Facebook

Судя по комментариям в соцсетях, горе-гонщик был неоднократно замечен в подобных опасных заездах, создающих аварийные ситуации на дорогах.Сообщалось о его передвижениях возле станции метро "Академгородок" и в Оболонском районе города.

Ранее "Страна" информировала, что инвалида-колясочника не хотели пускать в метро из-за того, что он "не может спуститься". Мужчина попросил окружающих снимать на камеру, как его не пускают.

Также мы писали, что в Киеве таксист устроил ДТП после просьбы пассажирки повернуть.В итоге пострадали пассажиры двух легковых машин.