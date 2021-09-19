Страшное ДТП произошло в Киеве на пересечении Большой Кольцевой дороги с Газопроводной. Погибла девушка-пешеход.

Об этом сообщает Espreso.TV в субботу, 19 сентября.

По словам очевидцев, микроавтобус Volkswagen Crafter двигался от Минского шоссе. На перекрестке водитель поворачивал на Газопроводную и не пропустил Chevrolet Cruze, который в это время направлялся от Гостомельского к Минскому шоссе.

В результате столкновения Chevrolet Cruze отбросило в кювет, при этом автомобиль сбил девушку-пешехода. От удара девушка отлетела примерно на 30 метров от пешеходного перехода.

Неизвестно, стояла ли она на обочине, или переходила дорогу и на какой сигнал светофора, но от полученных травм девушка скончалась.

ДТП в Киеве: погибла девушка-пешеход. Источник: Espreso.TV

Степень вины каждого участника происшествия и причины ДТП выяснит следствие.

Также "Страна" информировала, что при выезде из Белой Церкви произошла авария, в результате которой погибли три человека - водитель и его двое пассажиров.

Ранее мы сообщали о том, что в Мелитополе Запорожской области водитель легкового авто не справился с управлением, в результате чего вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. Пострадавшие госпитализированы с различными повреждениями.