В субботу, 18 сентября, в Мелитополе Запорожской области водитель легкового авто не справился с управлением, в результате чего вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел около 21:15, а за рулем находился водитель 1998 года рождения. Пострадавших срочно госпитализировали.

В полиции добавили, что водитель также пытался покинуть место аварии, однако его удалось задержать свидетелям аварии.

Пострадавшими оказались женщины 1960 и 1968 годов рождения, проживающие на территории Акимовской общины Мелитопольского района. А также мужчина 1968 года рождения.

Согласно экспертизе, водитель на момент совершения аварии был трезв.

Напомним, под Запорожьем пьяный водитель пять километров вез на капоте полицейского, который предложил ему пройти освидетельствование на наличие алкоголя в крови. В результате правоохранитель получил переломы обеих ног. Инцидент произошел 31 августа около 11:00 в центре поселка городского типа Михайловка.

Ранее "Страна" писала о том, что учинивший пьяное ДТП львовянин доказал в суде, что пил только сироп от кашля.