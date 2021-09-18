Профессиональные астрономы и любители в разных странах стали свидетелями столкновения неизвестного объекта с Юпитером. Нескольким ученым даже удалось снять фото и видео этого события, вследствие которого на поверхности планеты-гиганта образовалась яркая вспышка.

Как пишет сайт Earth Sky, столкновение произошло 13 сентября.

В тот день наблюдатели следили за Юпитером, так как по поверхности этой планеты проходила тень ее спутника Ио. Наблюдения внезапно прервала яркая вспышка. Ее удалось снять нескольким астрофотографам. Среди них оказался астроном из Германии Харальд Палеске.

По его словам, он следил за тем, как темная тень Ио пересекает поверхность Юпитера, и снимал процесс на видео, когда заметил нечто необычное.

"Меня удивила яркая вспышка света. Это могло быть только ударом", - сказал ученый.

Позже он просмотрел свою запись и подсчитал, что зафиксированное им событие длилось всего две секунды.

К аналогичному выводу пришел и Хосе Луис Перейра из Бразилии, который тоже успел запечатлеть огненный шар.

Позже событие подтвердил французский астрофотограф Дж. П. Арно, которому тоже посчастливилось его снять.

Пока рано говорить о том, какой именно объект врезался в Юпитер. Столкновения астероидов с этой планетой происходят довольно часто. Исследователи надеются идентифицировать неизвестный объект по сделанным снимкам и видеозаписям. По предварительным оценкам, это мог быть астероид размером около 100 метров в поперечнике.

Сейчас наблюдатели нацелили свои телескопы на Юпитер в надежде обнаружить темную отметину или временный "шрам", который мог образоваться в результате удара.

Самое известное столкновение с планетой случилось в июле 1994 года. Тогда в газовый гигант врезалась комета Шумейкера-Леви 9.

Ранее "Страна" сообщала, что НАСА приступило к сборке новой космической станции "Люси", которая будет исследовать астероиды Юпитера.

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