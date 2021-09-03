Марсоход Perseverance ("Настойчивость") добыл первый образец планетарного грунта. Ранее первая попытка забора грунта не удалась.

Об этом передают РИА Новости со ссылкой на главного инженера проекта Адама Стелтцнера.

"У нас есть образец", - заявил он.

"Я пробурил свою цель в скале, и моя команда будет изучать больше данных и изображений, чтобы подтвердить, смогли ли мы получить и сохранить неповрежденное ядро", - говорится в твиттер-микроблоге, который ведется от лица марсохода.

Также инженер признался, что фото породы с отверстием, которое, очевидно, было сделано марсоходом, повысило ему настроение.

Стелтцнер заявил, что никогда не получал такой радости от дыры в камне.

Также он опубликовал фото, где в пыли и среди небольших кусков породы можно различить камень значительных размеров, а в нем круглое черное отверстие.

Фото: twitter.com/steltzner

Как сообщала "Страна", в России считают, что дырку на "Союзе" просверлил космонавт НАСА. Американцы это отрицают.

Напомним, что китайский марсоход проехал больше километра по поверхности Красной планеты. Его задачей являются исследовательские работы в районе предполагаемого стыка древнего моря и суши (южная часть равнины Марса Утопия).