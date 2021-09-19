На улице Богатырской на выезде из Киева в сторону Вышгорода произошло ДТП с участием трёх автомобилей: бензовоз столкнулся с двумя легковыми машинами. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Две полосы движения из-за ДТП были заблокированы. В настоящее время на месте происшествия работает полиция.

Ситуация на дороге осложнена осадками и объявленным первым уровнем опасности.

Напомним, 19 сентября утром под Киевом в масштабном ДТП погибли три человека. 72-летний водитель автомобиля Cherry Amulet не справился с управлением, в результате чего машину вынесло в кювет и ударило об дерево. Удар был настолько сильным, что одна из пассажирок оказалась в багажном отделении автомобиля. Ее личность до сих пор устанавливают. Среди погибших - 72-летняя жена водителя и его 71-летний товарищ.

Также "Страна" писала про масштабное ДТП с участием 9 автомобилей. ДТП спровоцировал водитель такси после просьбы пассажирки повернуть. В результате пострадали пассажиры двух легковых машин.