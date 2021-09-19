Под Киевом в жутком ДТП погибли три человека. Фото

В воскресенье утром, 19 сентября, при выезде из Белой Церкви произошла авария, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

Правоохранители выяснили, что 72-летний водитель автомобиля Cherry Amulet не справился с управлением, в результате чего машину вынесло в кювет. Там транспорт врезался в дерево.

"Удар был настолько сильным, что одна из пассажирок оказалась в багажном отделении автомобиля. Женщина погибла на месте происшествия, ее личность до сих пор устанавливается полицейскими", - рассказали правоохранители.

Кроме того, в полиции уточнили, что среди погибших есть 72-летняя жена водителя и его 71-летний товарищ.

Напомним, в Киеве, где недавно в масштабном ДТП столкнулись девять авто, произошла авария с участием таксиста. В результате пострадали пассажиры двух легковых машин. По данным журналистов, пассажирка сказала таксисту повернуть. В это время две машины ехали в попутном направлении по улице Бойчука: таксист службы "Bolt" в левой полосе и машина "Ford" - в правой. В результате, с места аварии госпитализировали пассажирок обеих машин.