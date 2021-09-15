Лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил 22 года назад погиб не от последствий столкновения его автомобиля с КамАЗом, смертельными для него стали четыре удара кастетом, полученные уже после ДТП, которое произошло 25 марта 1999 года на пятом километре автотрассы "Борисполь - Золотоноша". Такое заявление сделал бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша (работал на должности с февраля по октябрь 2014 года при генпрокуроре Олеге Махницком).

"Мы расследовали дело про убийство Чорновила еще тогда и установили, что Чорновила убили четырьмя ударами кастета в затылочную часть головы и таким же точно кастетом добили водителя", - сообщил Голомша в эфире "4 канала".

По его словам, причиной смерти было точно не ДТП.

"Бесспорно, что это было не ДТП … У меня такое сформированное мнение и убеждение. И такое же мнение у следователя и у руководителя оперативной службы", - добавил Голомша.

Также он привел и другие подробности обстоятельств гибели Вячеслава Чорновола

"Было установлено отключение подушек безопасности, подделка (документа - Ред.) осмотра места события, было установлено место убийства на Волыни основного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы "раскрутили" эксперта, который сказал, что он не вскрывал труп Чорновила", - добавил бывший заместитель генпрокурора.

Кроме того, Голомша рассказал, что период наиболее активной фазы расследования этого и иных резонансных уголовных дел у него под "фейковыми предлогами" забрали дела и передали их другому заместителю генпрокурора". Это произошло при генпрокуроре Александре Медведько.

Напомним, Вячеслав Чорновил трагически погиб 25 марта 1999 года под Киевом, когда его "Тойота" столкнулась с разворачивавшимся на шоссе КамАЗом с прицепом. Вместе с политиком погиб и его водитель Евгений Павлов, а также пострадал пресс-секретарь. Соратники Чорновила ряд политиков неоднократно заявляли о политическом убийстве.

В июне 2010 года прокуратура Киева эксгумировала тело Чорновила для повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы. На этом настаивали родственники политика. Также в повторной СМЭ нуждалось расследование. В августе 2011 года экспертиза установила, что причиной смерти Чорновила стали полученные в результате ДТП травмы.

21 января 2014 года Бориспольский межрайонный суд закрыл дело о гибели Чорновила. Но в апреле 2014 года расследование снова возобновили. Коллегия судей Апелляционного суда Киевской области направила дело о гибели лидера Народного Руха Украины Чорновила на дополнительное расследование в прокуратуру, удовлетворив таким образом ходатайство потерпевших по делу. В частности, суд отменил решение Бориспольского горрайонного суда о закрытии данного дела.

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