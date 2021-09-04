Сегодня, 4 сентября, в 04:20 на трассе рядом с селом Мартыновка Житомирской области произошла серьезная авария. В результате ДТП загорелся рейсовый автобус, в котором находились 29 пассажиров. Из них 11 пассажирам потребовалась экстренная помощь медиков, а водитель погиб на месте.

Об этом сообщает портал Obozrevatel со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Житомирщины.

Так, загоревшийся автобус "Neoplan" направлялся по маршруту из польских Частковичей в Мариуполь.

Однако, в пути водитель транспорта не справился с управлением и наехал на фуру "DAF", припаркованную у обочины. Сильный удар стал причиной возгорания автобуса.

На месте аварии работали "скорая помощь" и полиция.

Медики оказали первую помощь пассажирам, которые получили телесные травмы и ожоги. Сейчас всех госпитализировали в больницу под контроль врачей.

Автобус "Neoplan" сгорел полностью и не подлежит ремонту.

Ранее мы писали о том, что на автодороге Н-09 "Мукачево-Львов" в Ивано-Франковске произошло смертельное ДТП с четырьмя автомобилями. В результате аварии водитель одного автомобиля погиб, а другой с пассажиркой пострадал.

Также вчера, 3 сентября, в городке Рудки Самборского района Львовской области произошла авария с летальным исходом. В результате ДТП погибли четверо людей, среди них есть несовершеннолетняя девочка.