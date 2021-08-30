На автодороге Н-09 "Мукачево-Львов" в Ивано-Франковске произошло смертельное ДТП с четырьмя автомобилями.

Об этом сообщила полиция региона в Facebook в понедельник.

В результате аварии водитель одного автомобиля погиб, а другой с пассажиркой пострадал. Полиция начала расследование, назначив ряд экспертиз и открыв уголовное дело.

Инцидент случился 29 августа в 18:45 между селами Угринов и Ямница Ивано-Франковского района. Предварительно следствием установлено, что водитель Daewoo Lanos, двигаясь в направлении Галича, выехал на полосу встречного движения, где в левой полосе столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat В5. В дальнейшем автомобиль Volkswagen Passat, разворачиваясь против часовой стрелки, задел непассажирский автобус без пассажиров Bova, который двигался в правой полосе и в попутном с автомобилем Volkswagen Passat направлении. В это время автомобиль Daewoo Lanos отбросило на правую полосу направления движения, где он врезался в автомобиль Volkswagen Passat B6.

В результате погиб 36-летний водитель Daewoo Lanos, скончавшись от полученных травм в медучреждении, а 31-летний водитель Volkswagen Passat В5 доставлен в больницу с многочисленными травмами. Как сообщается, речь идет о работнике полиции одного из подразделений ГУНП в Ивано-Франковской области, который находился вне службы и был трезв. Также незначительные телесные повреждения получила 24-летняя пассажирка Volkswagen Passat В5.

Полицейские проверили на состояние опьянения и 24-летнего водителя Volkswagen Passat B6 и 51 – летнего водителя автобуса - трезвые.

О том, был погибший водитель пьян станет известно после судмедэкспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек.

Также мы писали, что подо Львовом произошло ДТП с четырьмя авто, в котором погибла маленькая девочка.