В Киеве в ближайший час и до конца суток 19 сентября прогремит гроза. Синоптики предупреждают граждан о I уровне опасности (желтом) и просят по возможности оставаться дома.

Об этом пишет сайт КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Во время грозы специалисты советуют закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери. При падении деревьев или веток, при травмировании людей и прочих ситуациях необходимо срочно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В случае подтоплений на проезжей части или тротуарах - звоните в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по телефону 284-74-19.

В настоящее время в Киеве идет мелкий дождь.

Напомним, что по предварительному прогнозу Гидрометцентра в Киеве ожидалось ухудшении погодных условий в семи областях. По данным ГосЧС, с 18 по 21 сентября в реках бассейна Припяти может подняться вода на 0,1 – 0,5 м.

Ранее мы писали, что осенью погода в Украине может резко меняться. Тепло до +20 задержится до октября, однако теплые дни будут чередоваться с холодными, когда столбики термометров опустятся до отметки -2. Первый снег украинцам обещают уже во второй половине октября.

Также "Страна" сообщала, что летом этого года июнь в Киеве оказался почти на 2 градуса теплее нормы. А всего за месяц было установлено десять климатических рекордов.