В Украине ближайшие выходные, 18 и 19 сентября, будут дождливыми. Из-за циклона осадки ожидаются почти во всех областях страны.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По информации Диденко, даже если дождь не обрушится на какой-то регион в субботу утром, то он обязательно начнется позже - к вечеру этого же дня или уже в воскресенье.

По информации Натальи Диденко, 18 сентября сухо будет на востоке страны, а также в Крыму и Приазовье. Однако к 19 сентября осадки доберутся и туда.

"Украина в субботу-воскресенье погрузится в циклоническую элегию", - сообщила синоптик.

По данным Диденко, в субботу в стране будет достаточно тепло - +16...+22 градуса в большинстве регионов. На юге столбики термометров поднимутся к отметке +24. А вот в северных областях будет прохладно - +12...+15 градусов.

В воскресенье в западных областях существенно похолодает. Днем ожидается +7...+12 градусов. Впрочем, свежо будет и в Виннице, а также северных регионах - +12...+17 градусов. В большинстве восточных и некоторых центральных областях будет еще тепло: +17...+24 градуса.

Теплее всего на выходных, по словам Диденко, будет в Запорожье, Донецкой области и в Крыму: +20...+25 градусов. Но после дождей и там похолодает.

Что касается выходных в столице, они будут довольно прохладными и с периодическими дождями. В субботу ожидается около +15 градусов, в воскресенье - +12. В дальнейшем температура воздуха будет опускаться.

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