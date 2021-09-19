В Черновицкой области произошло ДТП с участием мотоцикла и микроавтобуса, в результате столкновения погибли водитель мотоцикла и его пассажир.

Об этом сообщает сайт областной полиции Черновицкой области в субботу, 19 сентября.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Днестровском районе. По предварительным данным, правоохранители выяснили, что 19 сентября примерно в 4 часа утра в селе Владычна 20-летний мотоциклист столкнулся с микроавтобусом Renault Master. Водителем микроавтобуса был 57-летний житель города Каменец-Подольский Хмельницкой области. В сообщении полицейских говорится, что водитель мотоцикла и его 19-летний пассажир погибли на месте.

В Черновицкой области при столкновении с микроавтобусом погибли водитель мотоцикла и его пассажир. Фото: областная полиция.

Следователи внесли сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Ведется следствие.

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