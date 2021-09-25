В Одесской области произошло ДТП, вследствие которого пострадали 32-летний оперативник Нацполиции Владимир Незгодинский и старший лейтенант полиции Виктор В. Однако, в эту субботу Незгодинский скончался.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области и издание "Думская".

По данным "Думской", авария произошла на трассе Одесса-Кучурганы. Полицейский микроавтобус "Citroen Jumper" столкнулся с грузовиком.

По предварительной информации, автомобиль правоохранителей выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ.

В момент происшествия за рулем служебной машины находился сотрудник департамента внутренней безопасности, 28-летний старший лейтенант полиции Виктор В.

Помимо этого, в салоне машины, кроме Владимира Незгодинского, находились и другие пассажиры: сотрудник полиции подполковник Виталий Ш., а также гражданские лица - 33-летняя женщина и ее шестилетний сын.

Издание передает, что водителя и пассажиров микроавтобуса госпитализировали. У взрослых диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и другие повреждения, у ребенка - тупая травма живота.

Водитель микроавтобуса находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе Нацполиции уточнили, что умерший Владимир Незгодинский был старшим оперуполномоченным Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ.

Он 11 лет не службу в правоохранительных органах. У Владимира остались родители, жена и 8-летняя дочь.

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