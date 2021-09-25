В Венгрии в результате ДТП погибло пять человек, в их числе было два украинца. Фото: Mukachevo.net

В Венгрии рядом с городом Абонь после столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли пять человек. В их числе было два гражданина Украины.

Об этом сообщает "Mukachevo.net".

По информации издания, авария произошла вчера, 24 сентября, в 16:40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок.

В то же время по данным венгерских СМИ, в микроавтобусе были трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством.

В ДТП в Венгрии погибло пять человек. В их числе было два украинца

В ДТП в Венгрии погибло пять человек. В их числе было два украинца

Однако, в результате пятеро человек погибли на месте трагедии. При этом водитель грузовика практически не пострадал.

На данный момент продолжается расследование обстоятельств катастрофы.

Ранее мы писали о том, что в ночь на субботу, 25 сентября, в Днепре на проспекте Гагарина произошла авария – мусоровоз "МАЗ" столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi Еvolution, в результате чего погибла женщина.

Кроме этого, в Черновицкой области произошло ДТП с участием мотоцикла и микроавтобуса, в результате столкновения погибли водитель мотоцикла и его пассажир.

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