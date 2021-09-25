В ночь на субботу, 25 сентября, в Днепре на проспекте Гагарина произошла авария – мусоровоз "МАЗ" столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi Еvolution, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате аварии водитель и трое пассажиров Mitsubishi Еvolution зажало в салоне, из-за чего спасателям пришлось проводить работы по деблокированию. Также работники ГСЧС освободили тело погибшей девушки 2001 года рождения.

Двух других спасенных мужчин и еще одну девушку забрали работники медицинской помощи. Сейчас они находятся в Днепропетровской областной клинической больнице им. И. И. Мечникова.

Водитель и пассажир мусоровоза не пострадали. Сейчас правоохранители проводят следственные действия.

В Днепре ночью мусоровоз столкнулся с легковушкой. Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

Напомним, в Днепре пьяный водитель Mercedes столкнулся с другим автомобилем, после чего выехал на встречную полосу движения и наехал на пешеходов.

Также "Страна" писала, что в Днепре грузовой автомобиль КамАЗ протаранил стену жилого дома. В результате аварии обвалилась часть здания.