В населенном пункте Лигота Малая вблизи города Олесница, который находится на юго-западе Польши вследствие ДТП погиб украинец в возрасте примерно 30 лет.

Об этом сообщает "Укринформ".

Как объяснили в местных правоохранительных органах, водитель потерял контроль над автомобилем марки "Renault Scenic" - он съехал с дороги и перевернулся.

В автомобиле в момент ДТП находились еще два человека - тоже граждане Украины. Впрочем, им удалось избежать значительных травм.

Сейчас местные правоохранители проверяют информацию, был ли погибший водителем авто. Это должны установить эксперты после исследования генетического материала.

Ранее мы писали о том, что в Венгрии рядом с городом Абонь после столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли пять человек. В их числе было два гражданина Украины.

Кроме этого, в ночь на субботу, 25 сентября, в Днепре на проспекте Гагарина произошла авария – мусоровоз "МАЗ" столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi Еvolution, в результате чего погибла женщина.

Также "Страна" писала, что в Днепре грузовой автомобиль КамАЗ протаранил стену жилого дома. В результате аварии обвалилась часть здания.