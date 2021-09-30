Вчера, 29 сентября, в Карпатских горах (Львовская область - Ред.) на узкой трассе произошло серьезное ДТП. Здесь, в районе села Волосянка (Стрыйский район - Ред.) перевернулся микроавтобус с группой туристов. Причиной ЧП, вероятнее всего стали действия водителя, который не справился с управлением автомобилем.

Об этом сообщает в оперативной сводке пресс-группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины).

"На туристическом маршруте горы Высокий Верх, водитель автомобиля, который перевозил туристов (всего семь человек), перевернулся. В результате чего травмированы пять человек, которые спасательным отделением ГСЧС (шесть человек и одна единица техники) с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницы района", - уточнили спасатели.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на трассе "Киев - Харьков" перевернулся грузовик с камнем и заблокировал дорогу на всю ночь.

Также мы рассказывали, что в Карпатах спешивший на пожар автомобиль спасателей протаранил дерево и перевернулся. Серьезно пострадали шесть человек. Но к счастью обошлось без жертв.