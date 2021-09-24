В Карпатах в пятницу, 24 сентября, продолжает идти снег с дождем. Дует штормовой ветер, его порывы достигают 30 метров в секунду. Людям не рекомендуют ходить в горы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.

В 08:30 пятницы на горе Поп Иван Черногорский было порядка 0 градусов. Ветер дул с северо-запада, его скорость составляла около 20-24 метров в секунду с порывами до 30 метров в секунду.

Сегодня утром продолжал идти мелкий дождь со снежной крупой. Погода пасмурная, видимость ограничена до 70 метров. Спасатели рекомендуют в высокогорье не ходить.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера утром в Карпатах также шел снег. Ветер был не такой сильный, однако видимость тоже была ограничена.

Кроме того, мы сообщали о том, что группа альпинистов на Эльбрусе попросила помощи из-за непогоды, и к прибытию спасателей погибли как минимум трое.

Также мы писали, что сегодня, 24 сентября, синоптики обещали дожди во всех регионах Украины. При этом, по прогнозам синоптиков, к выходным, 25 и 26 сентября в стране все же потеплеет.