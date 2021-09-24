В четверг, 23 сентября, группа альпинистов из 19 человек, находящаяся на Эльбрусе, попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий - налетевшей пурги. Прибывшие спасатели через несколько часов поисковой операции нашли людей, но трое из них погибли.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС в Кабардино-Балкарии.

Сигнал о помощи поступил в МЧС в 17:10. В это время альпинисты находились на высоте 5 400 метров.

Более 20 спасателей Эльбрусского высокогорного отряда МЧС отправились на поиски людей. Задачу осложняли порывы ветра до 40 м/с, температура -20 °С, пурга и практически нулевая видимость - около одного метра.

В процессе поисков выяснилось, что сопровождавший терпящих бедствие людей гид бросил группу.

"Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге", - рассказал журналистам представитель спасотряда.

К полуночи спасатели нашли живыми шестерых участников группы альпинистов и три тела.

"Трое погибших. Предварительно, по меньшей мере шестеро найдены живыми, остальных ищут. Еще четверо не поднимались, остались на Гара-Баши", - сообщил сотрудник МЧС.

По его словам, у одного из спасенных перелом ноги.

Чуть позже в МЧС уточнили, что спасены еще девять туристов и ведутся поиски двух человек. А еще немного спустя появились данные, что двое последних оставшихся на Эльбрусе альпинистов живы, а их местонахождение установлено.

Восхождение на Эльбрус сопряжено с большим риском и там часто травмируются и гибнут любители горного туризма. Так, пять лет назад во время восхождения погиб 54-летний уроженец Одессы, который поднимался в составе туристической группы.

А год спустя после потепления на горе нашли тела украинских альпинистов, погибших еще в 2004 году.