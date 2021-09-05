В Грузии произошла трагедия. Здесь после завершения восхождения на гору Тетнульд погиб украинец Петр Борис.

Об этом сообщает организация украинского скаутинга "Пласт", в которую входил погибший.

Трагедия произошла на горе Тетнульд (в переводе с грузинского языка - "Белая гора") в регионе Верхняя Сванетия. Ее высота - 4 852 метра. Украинец погиб после завершения восхождения. Подробности трагедии пока не приводятся, их обещают обнародовать позже.

У погибшего осталась жена. В свою очередь организация "Пласт" выразила соболезнования родным и близким Петра Бориса.

Ранее мы писали о том, что в Северной Осетии группа альпинистов попала под лавину. Это произошло на горе Казбек, на высоте более 4 000 метров. Пострадавших было трое человек. Альпинисты поднимались со стороны Грузии.

Также "Страна" сообщала о том, что в июле в Грузии во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд погиб альпинист из Украины Анатолий Мрачковский. Альпиниста доставили вертолетом в больницу города Местии, однако его не удалось спасти. Анатолий погиб в результате срыва на снежном склоне на высоте 3 400 метров.