В Северной Осетии группа альпинистов попала под лавину. Это произошло на горе Казбек, на высоте более 4000 метров.

Об этом сообщает телеграм-канал 112

Согласно сообщению, альпинисты поднимались со стороны Грузии. Пострадавших трое человек. Их будут эвакуировать вертолетом.

Позже появилось сообщение РИА Новости, согласно которому, пострадавшие в результате схода лавины альпинисты - из Украины. Инцидент произошел на нейтральной территории.

Напомним, в Карпатах травмировался польский турист. Спасатели почти 20 километров сопровождали его до жилья. Вместе они прошли 6 километров, также 13 км они проехали на авто ГСЧС. В итоге они прибыли в Осмолоду, к месту, где жил травмированный поляк со своей группой.

Ранее "Страна" писала, что в Грузии во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд погиб альпинист из Украины Анатолий Мрачковский. Трагедия произошла в пятницу, 2 июня. Анатолия доставили вертолетом в больницу города Местии, однако альпиниста не удалось спасти, врачи констатировали его смерть. Мужчина погиб в результате срыва на снежном склоне на высоте 3400 метров.