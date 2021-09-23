Алексей Онутчак, биолог-охотовед с Коломийщины, одержал победу на фестивале "Охотничий костер", который состоялся на днях в городе Николаеве Львовской области. Мужчина стал лучшим в Украине имитатором рева оленей.

Об этом сообщает Прикарпатская информационная корпорация в четверг, 23 сентября.

Имитируют "песни" этих грациозных животных именно сейчас, когда у них проходит брачный период.

Алексей рассказал, что любить и заботиться об оленях - дело семейное. В его семье из поколения в поколение передается предание, что прапрадед Алексея, Дмитрий Онутчак, мог оседлать карпатского оленя и ехать верхом на нем в церковь. Или запрягал оленей в бричку и управлял ей.

Охотовед с гордостью поделился историей, что это увидел австро-венгерский император Франц-Иосиф, когда со свитой проезжал Карпатами. Император очень удивился, позвал его прапрадеда, а тот подарил чиновнику оседланного рогатого красавца. Узнав, что Дмитрий искусный лесовод, император назначил его на лесную службу. Еще и приказал строить через Яблунецкий перевал дорогу.

Отец Алексея также работал техником в местном лесном хозяйстве. Алексей от трех лет сидел у вольеров, в которых были олени, и слушал их. Впоследствии молодой человек учился в институте в российском городе Балашиха, недалеко от Москвы, на факультете охотоведения, работал в лесхозах России. Но во время независимой Украины решил, что останется в Украине. Сейчас он - районный охотовед ГП "Коломийское лесное хозяйство".

По словам Алексея Онутчака, есть четыре возрастные группы оленей: юные (от 1 до 2 лет), молодые (2-3-летние), средние (5-6-летние) и старшие (от 7 лет). Мужчина может имитировать голоса всех 4 возрастных групп оленей.

Коломийский биолог поясняет, что привлекать (имитировать рев) оленей может человек только с хорошим слухом и крепким голосом. Делают это исключительно в период с 11 сентября по 14 октября. В это время у животных длится брачный период. Его называют "гон" или "риковище". Самцы в это время ищут самок, спариваются, а затем отгоняют соперников.

Биолог-охотовед Алексей Онутчак, победитель фестиваля имитаторов рева оленей. Источник: ПИК

По словам Онутчака, имитировать рев оленя в период гона можно просто голосом и с помощью специального конусообразного инструмента - «вабы», внешне похож на рог. Вабы делают из буйволовых рогов, бересты, металла, ботвы борщевика и красного дерева. Длина инструмента 60-70 сантиметров, а диаметр нижней части трубки 10-15 сантиметров.

Рев оленя в брачный период называется "Ролада". Это низкий, хриплый, протяжный рык.

Имитация рева оленей. Источник: YouTube

Биолог поясняет, что имитация рева оленей необходима для того, чтобы учесть (посчитать) количество оленей. А еще когда надо изъять старших самцов, которые уже не могут быть "производителями". Такие самцы более агрессивны и могут поранить молодых оленей. Таких животных просто забирают с территории.

Важно, что в брачный период оленей лесоводы и егеря усиливают охрану угодий, чтобы туристы, которые ходят горными лесами, или грибники, не столкнулись с агрессивными самцами. И чтобы не было случаев браконьерства.

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