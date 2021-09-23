В пятницу, 24 сентября, во всех регионах страны ожидаются осадки. При этом, похолодание отступает, и днем столбики термометров практически по всей Украине поднимутся до отметки +13...+17 градусов. Ночью ожидается около +4...+7 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах страны температура воздуха днем составит +11...+17 градусов. Ночью ожидается понижение температуры до +6...+10 градусов. Синоптики обещают дождь.

В восточной части Украины днем температура воздуха поднимется до +9...+15 градусов. Ночью будет по осеннему прохладно, +4...+7 градусов. Ожидаются осадки.

Теплее всего будет в южной части страны. Днем температура воздуха будет +14...+17 градусов. Ночью столбики термометров покажут +5...+8 градусов. Однако, синоптики предвещают дожди и в этой части страны.

На севере Украины и в Киеве ожидаются сильные дожди. Температура воздуха днем составит +10...+14 градусов, ночью +4...+7 градусов.

Укргидрометцентр сообщил о погоде на завтра, 24 сентября. Источник: Гидрометцентр



Ранее "Страна" сообщала, что в Украину продолжается поступление холодных масс воздуха с северо-запада континента, поэтому облачность в дневные часы не даст воздуху прогреваться до комфортной температуры.

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