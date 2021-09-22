В четверг, 23 сентября, Украина станет едва ли не самой холодной страны Европы. В северных, центральных регионах, Харьковской, Тернопольской и Хмельницкой областях температура воздуха удержится на уровне +6...+10 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик предупредила, что если ближайшей ночью будет ясно, то на почве вероятны заморозки. Впрочем, в некоторых регионах, по словам Диденко, в четверг начнет теплеть. В южных, а также Луганской и Донецкой областях ожидается +10...+15 градусов, в остальных регионах воздух прогреется до +9...+13.

23 сентября в Украине будет дуть северо-западный ветер, в некоторых западных регионах возможны резкие его порывы. А в пятницу он усилится во всей стране, местами возможны штормовые порывы.

Что касается осадков 23 сентября, то они, по данным синоптика, хоть и будут незначительными, но накроют многие регионы нашей страны. Прекратятся дожди лишь в западных областях, но туманы и сырость задержатся и там. Также синоптик предупредила, что в Карпатах ночью может продолжиться мокрый снег.

По словам Натальи Диденко, Киев в четверг будет самой холодной столицей Европы, температура ожидается на уровне +9 градусов. Кроме того, в столице пройдет небольшой дождь и удержится плотная облачность.

Диденко рассказала, что 24 сентября ветер усилится до штормового, дождей станет больше. Однако уже на выходных ожидается потепление, дожди прекратятся, а местами даже появится солнце.

Напомним, утром в среду, 22 сентября, в Карпатах шел снег, температура опустилась до -4 градусов.

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