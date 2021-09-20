Во вторник, 21 сентября, в Украине днем ожидают похолодание, в центральных и юго-восточных регионах пройдет дождь. Ночью температура воздуха будет по-осеннему прохладной, местами столбики термометров опустятся до отметки +3...+7 градусов.

Об этом информируют данные "Укргидрометцентра".

В западных регионах страны днем ожидается температура воздуха +7...+12 градусов, ночью температура понизится до +3...+7 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается.

В восточной части Украины днем температура воздуха поднимется до +11...+17 градусов, а ночью столбики термометров покажут +6...+9 градусов. Днем ожидаются небольшие дожди.

Теплее всего будет в южных областях Украины. Днем воздух прогреется до +13...+17 градусов, ночью будет +7...+11. Без осадков.

На севере Украины и в Киеве будет прохладно. Днем температура не поднимется выше +7...+11 градусов, а ночью синоптики прогнозируют +4...+8 градусов

Прогноз погоды на 21 сентября в Украине. Источник: Гидрометеорологический центр.

Ранее "Страна" писала, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений.

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