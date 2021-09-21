После череды теплых сентябрьских дней сейчас Украина оказалась в тылу циклона. Изменение направления ветра, заход холодного воздуха с северо-запада вызывает низкие температуры воздуха в ночные и дневные часы. В среду, 22 сентября ожидается высокий уровень относительной влажности воздуха и практически по всей территории страны небольшие дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.



Завтра небольшой дождь прогнозируют во всех регионах Украины, кроме южных областей. А в Карпатах выпадет дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха +1-6 градусов. В дневные часы +​​5-10, в южной части и восточных областях ночью +4-9, а днем ​​+10-15 градусов. Холоднее всего будет в Карпатах - ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем ​​+1-6.

В Киеве и области 22 сентября местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью +4-6, днем +​​7-9 градусов.

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