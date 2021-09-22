Утром в среду, 22 сентября, в Карпатах выпал снег. Из-за непогоды видимость в горах ограничена. Температура воздуха держится на уровне -4 градуса.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Так, в 08:35 на горе Поп Иван Черногорский было облачно, наблюдался снегопад. Порывы ветра, дующего с северо-запада достигают 3-4 метров в секунду.

Напомним, "Страна" писала о том, что в последнее время в Украине значительно похолодало. Если еще одну-две недели назад местами температура воздуха в стране достигала +27 градусов, то в последнее время пришло существенное похолодание.

Мы сообщали, к примеру, что в 2021 году метеорологическая осень пришла в украинскую столицу на месяц раньше, чем в прошлом году. Так, в Киеве средняя температура воздуха снизилась ниже +15 градусов 18 сентября. То есть метеорологическое лето в этом году продлилось 128 дней.

Также "Страна" рассказывала о том, что по прогнозам синоптиков, в среду, двадцать второго сентября, в Украине будет мокро и холодно. Существенно потеплеть может только к следующим выходным.