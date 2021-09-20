Во вторник, 21 сентября, в Украине будет прохладно. Температура воздуха днем составит +7...+18 градусов. Теплее всего будет в южных и восточных регионах.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По информации Диденко, в большинстве областей Украины во вторник столбики термометров удержатся в районе +7...+12 градусов. В Луганской, Донецкой, Днепропетровской областях и на юге страны будет немного теплее - +12...+18.

21 сентября в Украине будет ветреным днем. Порывы северо-западного ветра будут усиливать ощущения прохлады. Кроме того, в северных центральных и Харьковской области, по прогнозам синоптика, вероятны дожди. А вот на юге и крайнем востоке страны существенные осадки маловероятны.

В среду, 22 сентября, по информации Натальи Диденко, будет дождливее, а в Карпатах из-за низкой температуры воздуха даже возможен снег.

В Киеве также ожидается прохладная погода. В ближайшие сутки, по данным синоптика, минимальная температура воздуха опустится до +4, +5 градусов, а днем ​​повысится лишь до +7...+9. Кроме того, ожидается порывистый ветер западного направления. Возможен небольшой дождь.

Также Диденко предупредила, что уже в следующие выходные в Украине существенно потеплеет.

Напомним, "Страна" писала о том, что Киев уже окончательно распрощался с летом: метеорологическая осень пришла на месяц раньше, чем в прошлом году.

Также мы сообщали, что 20 сентября в столице ожидаются дождь и похолодание до +13.